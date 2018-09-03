Осведомленный источник в ракетно-космической области раскрыл журналистам причину возникновения микротрещины в бытовом отсеке космического корабля "Союз", которая привела к его разгерметизации. Озвучена основная версия появления микротрещины на корабле «Союз»

Просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе космического корабля "Союз МС-09" (то есть, производственный брак) стало причиной разгерметизации, пишет РИА Новости.

Сотрудник, допустивший ошибку, заделал лишнее отверстие специальным клеем, поэтому его не удалось обнаружить во время проверки космического корабля перед запуском.

В последующие два месяца полета отверстие не давало о себе знать, пока, по всей видимости, клей не подсох и не был выдавлен, явив космонавтам "пробоину".

Напомним, ранее АН сообщали, что спецкомиссия по изучению появления микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09" назвала приоритетную версию ее возникновения.