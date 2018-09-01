Ученые обнаружили эффективный способ сбросить вес

Ученые из Университета Суррея в Англии провели ряд исследований и нашли эффективный способ сбросить вес. Оказалось, что в избавлении от лишних килограммов может помочь изменение времени приема пищи.

Половине добровольцев от 29 до 57 лет предложили позже завтракать и раньше ужинать привычными продуктами в течение десяти недель. Другая половина не изменила своих привычек. Как сообщает портал EurekAlert, представители первой группы в среднем потеряли в два раза больше веса по сравнению со второй. Они также отметили, что реже хотят есть или перекусывать между основными приемами пищи.

Доктор Джонатан Джонстон уверяет, что даже такое минимальное изменение способно помочь человеческому организму не только уменьшить жировые отложения, но также снизить шансы развития ожирения, диабета и многих других заболеваний.