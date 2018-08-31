Весной 2019 года РФ прекратит доставлять астронавтов на МКС

В пятницу, 31 августа, вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в апреле 2019 года завершатся контрактные обязательства Российской Федерации перед Соединёнными Штатами по доставке американцев на Международную космическую станцию (МКС).

Как стало известно, с этого периода США планируют на своих кораблях летать на станцию.

«Посадкой в апреле корабля "Союз-МС" завершается выполнение обязательств России по контракту с NASA, которые связаны с доставкой на МКС и возвращением с нее американских астронавтов», — сказал Борисов журналистам.

При этом он подчеркнул, что в 2022 году планируются испытания автоматического режима пилотируемого транспортного корабля на ракете-носителе «Союз-5», сообщает «Российская газета».