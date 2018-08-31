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Весной 2019 года РФ прекратит доставлять астронавтов на МКС
31 августа 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 31 августа, вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в апреле 2019 года завершатся контрактные обязательства Российской Федерации перед Соединёнными Штатами по доставке американцев на Международную космическую станцию (МКС).
Как стало известно, с этого периода США планируют на своих кораблях летать на станцию.
«Посадкой в апреле корабля "Союз-МС" завершается выполнение обязательств России по контракту с NASA, которые связаны с доставкой на МКС и возвращением с нее американских астронавтов», — сказал Борисов журналистам.
При этом он подчеркнул, что в 2022 году планируются испытания автоматического режима пилотируемого транспортного корабля на ракете-носителе «Союз-5», сообщает «Российская газета».
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