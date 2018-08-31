Ученые нашли следы динозавров при изучении глубоких пещер в Узбекистане
31 августа 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Спелеологи обнаружили на территории горного массива Чульбаир в Узбекистане следы динозавров. Согласно последней информации, находка была сделана в районе глубокой карстовой пещеры Бой-Булок.
Участниками экспедиции, которой руководил глава Екатеринбургского клуба спелеологов Вадим Логинов, являлись 25 специалистов из России, Франции и Швейцарии. Оказалось, что следы динозавров на массиве целенаправленно искали долгие годы, а обнаружили их совершенно случайно, передает ТАСС.
Ученый отметил, что в рамках исследования удалось также найти не менее 2 километров новых ходов, что позволит в будущем соединить нижние этажи пещеры Вишневского и верхние этажи пещеры Бой-Булок.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес