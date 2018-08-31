Ученые нашли следы динозавров при изучении глубоких пещер в Узбекистане

Спелеологи обнаружили на территории горного массива Чульбаир в Узбекистане следы динозавров. Согласно последней информации, находка была сделана в районе глубокой карстовой пещеры Бой-Булок.

Участниками экспедиции, которой руководил глава Екатеринбургского клуба спелеологов Вадим Логинов, являлись 25 специалистов из России, Франции и Швейцарии. Оказалось, что следы динозавров на массиве целенаправленно искали долгие годы, а обнаружили их совершенно случайно, передает ТАСС.

Ученый отметил, что в рамках исследования удалось также найти не менее 2 километров новых ходов, что позволит в будущем соединить нижние этажи пещеры Вишневского и верхние этажи пещеры Бой-Булок.