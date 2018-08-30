В Арктике обнаружена «бомба» замедленного действия

Исследовательская группа из Йельского университета провела исследования в Канадском бассейне арктического региона. Специалисты зафиксировали серьезное повышение температуры в части океана севернее Аляски.

Новые исследования показали, что в Северном Ледовитом океане скапливается большое количество теплой воды, которая грозит растопить ледяные панцири, сообщает Science Advances.

Ее источником служат поверхностные воды Чукотского моря. Если теплые воды достигнут поверхности, то они смогут растопить лед, покрывающий данный регион большую часть года.

По мере того, как нагретая вода поступает в Арктику, она опускается на глубину. Исследователи считают, что это необратимый процесс, и в будущем теплый слой должен подняться к поверхности.

Происходящее исследователи сравнивают в бомбой замедленного действия, эта "тепловая бомба" может привести к непоправимым последствиям, так как нагретые воды сами по себе не исчезнут.