Ученый установил срок отпуска, способствующий продлению жизни

Ученый из Университета Хельсинки провел исследование и выяснил, сколько должен длиться отпуск, чтобы жизнь человека была максимально длинной. Тимо Страндберг занимался этим вопросом с 1970-х годов.

Специалист изучил данные 1200 бизнесменов, которые не страдали от заболеваний сердца, и понял, что некоторые из них рано ушли из жизни из-за недостаточного количества отдыха. Причем даже занятия спортом и правильное питание не смогли "спасти" их.

Как сообщает "Экономика сегодня", ссылаясь на выводы Страндберга, каждому человеку в год следует отдыхать не менее трех недель. Это снижает вероятность ранней смерти на 37 процентов.