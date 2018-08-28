Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв

Президент России Владимир Путин заявил, что страна способна совершить научно-технологический прорыв. По мнению российского лидера, для этого необходимо объединить усилия представителей разных сфер.

В рамках выступления на форуме "Технопром-2018" в Новосибирске Путин подчеркнул, что научно-технологический прорыв является одним из ключевых национальных приоритетов.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова президента РФ, достичь данной цели можно при помощи совместных усилий государства, бизнеса и ученых. Кроме того, требуется существенно расширить свободу для инициативы и творчества российских специалистов.