Уральские ученые обнаружили в пустыне Гоби метеорит

Сотрудники лаборатории Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили метеорит в районе пустыни Гоби в Монголии. Сообщается, что вес "звездного путешественника" составляет 800 грамм.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС. Отметим также, что это уже четвертая зарубежная экспедиция научных сотрудников УрФУ за метеоритами.

Совместно с учеными из Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии специалисты, воодушевленные находкой, продолжат поиски метеоритного вещества до 8 сентября.