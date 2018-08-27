Ученые рассказали, какая продолжительность сна не угрожает здоровью человека

Ученые из Европейского общества кардиологии выяснили, какая продолжительность сна является для здоровья человека оптимальной. Соответствующее исследование проводил доктор Эпайминондас Фонтас.

Эксперты проанализировали данные 11 обследований миллиона людей, у которых никогда не было проблем с сердечно-сосудистой системой. На официальном портале сообщества говорится, что некоторые участники исследования спали более восьми часов в сутки, другие – от шести до восьми, а члены третьей группы – менее шести.

Оказалось, что сон продолжительностью менее шести часов на 11 процентов увеличивает риск возникновения инсульта и ишемической болезни сердца. Интересно, что у людей, которые спят более восьми часов в сутки этот риск составляет 33 процента. Таким образом, ученые сделали вывод, что оптимальная длительность сна составляет около семи часов.