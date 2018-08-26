Ученые рассказали, какая диета избавит от жира на животе

Ученые из калифорнийского Университета в Сан-Луис-Обиспо выяснили, как следует питаться, чтобы избавиться от жира на животе и обрести более стройную талию, не навредив своему здоровью голодовками.

Американские диетологи забили тревогу, когда стало известно, что количество американцев, страдающих от абдоминального ожирения, перевалило за 54% от общего количества населения США. В группу риска по ожирению брюшного типа входят женщины с обхватом талии более 86 сантиметров и мужчины с обхватом живота более 100 сантиметров, уточнили специалисты.

Самой эффективной против абдоминального (брюшного) ожирения является так называемая «сердечная» диета. Эта система питания предполагает употребление продуктов, богатых клетчаткой, и отказ от пищи, богатой насыщенными жирами. То есть, проще говоря, следует употреблять в пищу отруби, крупы, бобовые, грибы, орехи, овощи и фрукты. Диетологи рекомендуют отказаться вовсе или максимально сократить в рационе фастфуд, выпечку, бекон, сосиски и жирное жареное мясо.

Специалисты также выразили благосклонность к продуктам, на которых основана так называемая «средиземноморская» диета, включающая, в том числе, рыбу, оливковое масло, овощи и зерновые культуры, сообщает «Рен-ТВ».