На Крите обнаружено нетронутое захоронение возрастом более трех тысяч лет

Министерство культуры Греции в воскресенье, 26 августа, сообщило, что на Крите обнаружили уникальную неразграбленную гробницу возрастом более трех тысяч лет. Находка была сделана в районе Иерапетра.

В ведомстве уточнили, что захоронение заметил один из местных жителей, который прогуливался в оливковой роще неподалеку от деревни Кентри. К яме диаметром 1,20 метра и глубиной не менее двух с половиной метров незамедлительно прибыли сотрудники управления древностей, передает РИА "Новости".

Археологи изучили захоронение и нашли там камерную гробницу, доступ к которой был вертикальным. Внутри находился прекрасно сохранившийся скелет взрослого человека. Рядом с саркофагом стояли четырнадцать амфор и чаша.