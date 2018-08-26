На Крите обнаружено нетронутое захоронение возрастом более трех тысяч лет
26 августа 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство культуры Греции в воскресенье, 26 августа, сообщило, что на Крите обнаружили уникальную неразграбленную гробницу возрастом более трех тысяч лет. Находка была сделана в районе Иерапетра.
В ведомстве уточнили, что захоронение заметил один из местных жителей, который прогуливался в оливковой роще неподалеку от деревни Кентри. К яме диаметром 1,20 метра и глубиной не менее двух с половиной метров незамедлительно прибыли сотрудники управления древностей, передает РИА "Новости".
Археологи изучили захоронение и нашли там камерную гробницу, доступ к которой был вертикальным. Внутри находился прекрасно сохранившийся скелет взрослого человека. Рядом с саркофагом стояли четырнадцать амфор и чаша.
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