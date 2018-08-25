Ученые обнаружили в человеческом теле новый орган
25 августа 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее неизвестные науке микроорганы обнаружили специалисты Института медицинских исследований Гарвана в Австралии. Данные органы, как оказалось, участвуют в работе иммунной системы человека.
Об этом сообщает издание Science Alert. Согласно статье, микроорганы представляют собой тонкие плоские структуры, которые находятся в верхней части лимфатических узлов.
Первоначально такие органы были найдены у мышей и получили название субкапсулярных пролиферативных центров (SPF). Специалисты предполагают, что они участвуют в процессе противодействия новой инфекции.
Согласно полученным данным, SPF не постоянны, их формирование временно. Видимо, по этой причине ученым не удавалось обнаружить их в течение столь долгого времени.
Сообщается также, что SPF содержат клетки, позволяющие организму структурировать и хранить полученные данные о вирусах -наподобие картотеки.
Как следует из вышеописанного, на основе полученных данных авторы проекта намерены создать эффективные вакцины против множества заболеваний, известных человечеству.
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