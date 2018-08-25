Ученые обнаружили в человеческом теле новый орган

Ранее неизвестные науке микроорганы обнаружили специалисты Института медицинских исследований Гарвана в Австралии. Данные органы, как оказалось, участвуют в работе иммунной системы человека.

Об этом сообщает издание Science Alert. Согласно статье, микроорганы представляют собой тонкие плоские структуры, которые находятся в верхней части лимфатических узлов.

Первоначально такие органы были найдены у мышей и получили название субкапсулярных пролиферативных центров (SPF). Специалисты предполагают, что они участвуют в процессе противодействия новой инфекции.

Согласно полученным данным, SPF не постоянны, их формирование временно. Видимо, по этой причине ученым не удавалось обнаружить их в течение столь долгого времени.

Сообщается также, что SPF содержат клетки, позволяющие организму структурировать и хранить полученные данные о вирусах -наподобие картотеки.

Как следует из вышеописанного, на основе полученных данных авторы проекта намерены создать эффективные вакцины против множества заболеваний, известных человечеству.