Какие женщины больше всего привлекают мужчин?

Британские ученые в ходе подробных психологических исследований выяснили, какие именно женщины чаще всего привлекают внимание сильной половины человечества и, кроме того, способны мужчину "удержать".

Как ни странно, любимым мужским психотипом в этот раз не оказалась искусная домашняя кулинарка. Не стала им и соблазнительная в интимной сфере фантазерка с ногами, что называется, "от ушей".

Как оказалось, охотнее всего представители мужского пола вступают в связь с "эмоционально нестабильной" женщиной. Отмечается, что ее переменчивость вносит в отношения определенную изюминку.

Кроме того, специалисты установили, что такая связь, согласно статистике, длится не менее двух десятков лет, потому как отношениям в данном случае определенно не грозят скука и застой.