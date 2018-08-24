Какие женщины больше всего привлекают мужчин?
24 августа 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Британские ученые в ходе подробных психологических исследований выяснили, какие именно женщины чаще всего привлекают внимание сильной половины человечества и, кроме того, способны мужчину "удержать".
Как ни странно, любимым мужским психотипом в этот раз не оказалась искусная домашняя кулинарка. Не стала им и соблазнительная в интимной сфере фантазерка с ногами, что называется, "от ушей".
Как оказалось, охотнее всего представители мужского пола вступают в связь с "эмоционально нестабильной" женщиной. Отмечается, что ее переменчивость вносит в отношения определенную изюминку.
Кроме того, специалисты установили, что такая связь, согласно статистике, длится не менее двух десятков лет, потому как отношениям в данном случае определенно не грозят скука и застой.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес