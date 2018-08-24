Учёные назвали «самый вредный» продукт

Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала «самый вредный» продукт. По её мнению, кокосовое масло является "чистым ядом".

Специалист подчеркнула, что кокосовое масло на 80% состоит из насыщенных жиров, а это в два раза больше, чем в свином жире. По словам эксперта, они повышают содержание «плохого холестерина». В случае его переизбытка у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает сайт Business Insider.

Мнение профессора Гарварда разделяют и другие учёные. В 2017 году представители Американской ассоциации сердца (AHA) рекомендовали потребителям воздержаться от использования кокосового масла в пищу, передают РИА Новости.