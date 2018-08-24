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NASA предупреждает: к Земле направляется астероид
24 августа 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выпустило предупреждение для жителей Земли. Согласно последним данным, к нашей планете направляется астероид.
Специалисты, изучившие объект, двигающийся к Земле, отмечают, что астероид пролетит от нее на расстоянии около 5 миллионов километров, вследствие чего потенциальной опасности нет, передает "Свободная пресса".
Астрономы вычислили, что приближение к Земле небесного тело произойдет уже довольно скоро – 29 августа. Максимальный диаметр данного астероида составляет около 160 метров, что превышает высоту пирамиды Хеопса, уточняет сегодня портал Утро.ru.
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