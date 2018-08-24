Ученые: злоупотребление пивом способно ускорить развитие рака кишечника

Ученые провели исследования о воздействии различных алкогольных напитков на человеческий организм и сделали важное открытие. Оказалось, что злоупотребление пивом может ускорить развитие рака кишечника.

Согласно последней информации, данный напиток также способен спровоцировать возникновение рака молочной железы, передает сегодня "Свободная пресса".

Отмечается, что в общей сложности спиртное ежегодно приводит к гибели трех миллионов жителей Земли и 82 тысяч граждан России. Также ученые, как сообщает РИА "Новости", развенчали миф о том, что в небольших порциях алкоголь полезен для здоровья. Эксперты рекомендуют свести употребление спиртных напитков к нулю.