Ученые извлекли и изучили ДНК останков древних людей, которые были найдены на Алтае, и сделали поразительное открытие. Часть этих жителей Земли являлась гибридами неандертальцев и "денисовцев".

Останки, о которых идет речь, были обнаружены в Денисовой пещере шесть лет назад, однако досконально проанализировать их удалось лишь сейчас.

Как сообщает издание Nature, ссылаясь на Вивиан Слон из Института эволюционной антропологии в Лейпциге, ученые и раньше полагали, что "денисовцы" и неандертальцы контактировали, однако даже не надеялись найти останки ребенка, отцом которого являлся представитель одного подвида, а матерью – член другого вида.