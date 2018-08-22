Муравьи научили роботов обходиться без пробок

Ученые установили принцип рытья подземных туннелей у муравьев. Оказывается, они готовы отступить назад, чтобы переждать, пока сородичи, нагруженные грунтом, выберутся на поверхность.

Такая схема позволяет исключить заторы в тоннелях и значительно повышает эффективность работы. Обработав эту модель поведения математически, ученые запрограммировали на подобные действия роботов-носильщиков.

Смоделировав данный алгоритм на роботах, специалисты из Германии и США предположили, что эту модель можно использовать также и для регулирования дорожного движения. Статья опубликована в журнале Science.