Ученые провели ряд исследований и выяснили, по какой причине дожди и невероятная жара на нашей планете стали практически "бесконечными". Выяснилось, что все дело в характере движения ветров.

Специалисты в рамках длительных наблюдений выяснили, что гигантские потоки воздуха, которые называют "планетными волнами", в последнее время начали иначе передвигаться над Европой, Азией и Америкой, передает "Свободная пресса". Оказалось, что это связано с потеплением в Арктике. Ученые утверждают также, что выбросы парниковых газов не позволяют вышеуказанным потокам распространяться как раньше, вследствие чего на земле все чаще наблюдаются дожди и жаркие дни.

Как уточняет ФАН, эксперты полагают, что в ближайшем будущем из-за глобального потепления вышеуказанные явления будут возникать постоянно.