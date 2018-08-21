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Ученые выяснили, почему жара и дожди на Земле стали практически "бесконечными"

21 августа 2018, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые выяснили, почему жара и дожди на Земле стали практически "бесконечными"
фото: pixabay.com

Ученые провели ряд исследований и выяснили, по какой причине дожди и невероятная жара на нашей планете стали практически "бесконечными". Выяснилось, что все дело в характере движения ветров.

Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве на этой неделе

Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве на этой неделе

Специалисты в рамках длительных наблюдений выяснили, что гигантские потоки воздуха, которые называют "планетными волнами", в последнее время начали иначе передвигаться над Европой, Азией и Америкой, передает "Свободная пресса". Оказалось, что это связано с потеплением в Арктике. Ученые утверждают также, что выбросы парниковых газов не позволяют вышеуказанным потокам распространяться как раньше, вследствие чего на земле все чаще наблюдаются дожди и жаркие дни.

Как уточняет ФАН, эксперты полагают, что в ближайшем будущем из-за глобального потепления вышеуказанные явления будут возникать постоянно.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий

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В Швейцарии скончался создатель первых в мире наручных кварцевых часов

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