Сотрудники Университета штата Иллинойс в Урбане-Шампейне (США) проводили раскопки в районе Кара-Бланка в Белизе, где когда-то были поселения майя. Археологам удалось найти порталы древнего народа в "подземный мир". Ученые назвали предварительную причину гибели цивилизации майя

Остатки одного из найденных водоемов правильной круглой формы и церемониальной платформы на его берегу относятся к 800-900 гг. н.э. Вероятно, цивилизация майя использовала их для жертвоприношений богу дождя. В регионе в то время была сильная засуха. При обследовании платформы ученые обнаружили более тысячи человеческих черепов. Народ майя считал водоемы порталами в подземный мир, сообщает "Российская газета".

Еще один такой "портал" найден недалеко от первого. Он более древний. Специалисты предполагают, что майя также использовали его для обрядов, но без людских жертв. Никаких черепов близи обнаружено не было.