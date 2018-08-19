Кто был похоронен в обнаруженном в Александрии черном саркофаге

Министерство по делам памятников древности Египта сообщило, что экспертам удалось примерно установить, кто был похоронен в обнаруженном в Александрии черном гигантском саркофаге. Тайна египетского черного саркофага раскрыта

Один из скелетов принадлежал 20-летней женщине. Другие два - мужчинам возрастом от 37 до 42 лет. Возможно, данные захоронения были сделаны в два этапа. Специалистами был сделан такой вывод исходя из расположения останков в саркофаге. Одному из мужчин при жизни была сделана трепанация черепа, это довольно редкая операция для Египта. Теперь ученым предстоит выяснить с помощью экспертизы степень родства захороненных. Также будет произведен анализ воды из саркофага.

Запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита массой 25-30 тонн достали из-под земли при проведении строительных работ в Александрии. Он очень необычен из-за огромных размеров и цвета. Саркофагу более 2 тысяч лет.