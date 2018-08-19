Ученые выявили новую опасность для людей, страдающих ожирением

Ученые из Йельского университета в США провели ряд исследований и выявили новую опасность, связанную с ожирением. Ранее сообщалось, что лишний вес в разы увеличивает риск возникновения диабета.

Теперь специалисты утверждают, что ожирение существенно повышает давление крови в сосудах даже в том случае, если у человека нет проблем с сердцем. Это может ощутимо сократить жизнь людей, имеющих лишние килограммы, поскольку у них может развиться гипертония и прочие заболевания, говорится в издании JAMA Network Open.

Напомним, ранее ученые выяснили, что лишний вес у женщин вызывает изменения в работе мозга, а также способен привести к рецидиву рака молочной железы.