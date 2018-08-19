Ученые: нашей планете угрожают вирусы, живущие в воде

Ученые сообщили, что лишь в одной капле морской воды находятся миллионы микроорганизмов, которые способны влиять на изменение климата нашей планеты. Оказалось, что некоторые морские вирусы очень опасны.

Заведующая отделом ультраструктуры клетки Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Елена Лихошвай уточнила, что если все морские вирусные частицы соединить, то цепочка растянется примерно на 60 галактик. Ежедневно вирусы истребляют до 20 процентов океанической биомассы, поскольку могут существовать почти в любых условиях и отличаются особой живучестью. Более того, один и тот же вредоносный микроорганизм способен заражать разные типы растений и живых существ.

Ученые отмечают, что для человека опасна лишь одна шестидесятая всех частиц, которые обитают в воде, поэтому отдых на море не является слишком вредным.

Есть, однако, другая проблема: цианобактерии, благодаря которым на Земле возник кислород, и прочие микроорганизмы в настоящий момент потребляют около половины углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Именно поэтому вирусы-бактериофаги, уничтожающие их, играют существенную роль в процессах глобального потепления, передает РИА "Новости".