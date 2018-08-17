Останки древнего кита нашли при строительстве подхода к Крымскому мосту

В ходе строительства дороги-подхода к Крымскому мосту были обнаружены останки древнего кита. Согласно последней информации специалистов, скелет находился в геологических слоях 10 миллионов лет.

Уточняется, что останки кита, состоящие из позвоночного столба и ребер за эти годы окаменели. Как сообщает в пятницу, 17 августа, инфоцентр "Крымский мост", скелет был расположен на небольшой глубине – не более метра.

Палеонтологи, осмотревшие находку, считают, что останки принадлежат киту цетотерию, который является прародителем современных усатых китов. Размер найденного млекопитающего достигал при жизни примерно 5 метров. Он обитал в Сарматском море.