Ученые выявили новую опасность недосыпания

Люди, которые не высыпаются, чаще избегают общения с другими людьми и чувствуют себя одинокими. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Калифорнийском университете Беркли.

Ученые оценивали состояние участников эксперимента в два этапа: когда они нормально выспались и когда провели бессонную ночь. Им показывали ролик, в котором человек с нейтральным выражением лица приближался к камере, и просили остановить воспроизведение в момент возникшего дискомфорта. Выяснилось, что не выспавшиеся люди начинали испытывать напряжение гораздо раньше.

Затем ученые показали зрителям со стороны видеозаписи первого этапа исследования и просили охарактеризовать участников. Зрители назвали одинокими и замкнутыми людьми именно тех, кто не выспался. Получив такие данные и сравнив их с результатами сканирования мозга участников исследования, ученые заметили, что у людей, которые не выспались, активизируется нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы, и ослабевает цепь, отвечающая за социальные взаимодействия, сообщает РИА Новости.