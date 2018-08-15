Причина и следствие: ученые нашли связь между счастьем и успешной карьерой

Специалисты Калифорнийского Университета решили выяснить, существует ли прямая зависимость между успешной карьерой и счастьем человека. Проведенные ими исследования выявили связь между этими понятиями.

Финальные материалы опубликованы на сайте Planet Today. Оказывается, счастье может стать причиной успеха в карьере. В ходе многочисленных научных изысканий выяснилось, что частые положительные эмоции предшествуют успеху и развитию в карьере.

К такому выводу ученые пришли, объединив результаты множества экспериментов. Конечно, не стоит забывать и об обратной стороне медали: как правило, человек усердно работает как раз для того, чтобы стать успешным и счастливым.