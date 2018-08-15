Названы овощи, которые могут остановить развитие рака

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что некоторые овощи способны остановить развитие рака. Оказалось, что весьма благотворное влияние на организм имеют продукты, содержащие вещество I3C.

Согласно последней информации, данное вещество находится в некоторых видах капусты. При употреблении кольраби и брокколи микрофлора кишечника улучшается, вследствие чего снижается риск возникновения рака толстой и прямой кишки, передает "Свободная пресса".

Биологи провели эксперименты на лабораторных грызунах. Выяснилось, что I3C действительно способно воздействовать на клетки органов и менять их поведение в лучшую сторону, отмечает Утро.ru.