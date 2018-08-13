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Диетолог раскрыла секрет стройности японцев
13 августа 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно стало известно, почему жители Японии почти никогда не страдают ожирением. Информацией поделилась исследователь-диетолог Государственного института здоровья и питания страны Хидэми Такимото.
Оказалось, что лишний вес японцам не грозит благодаря особенностям их питания и образа жизни. Интересно, но со стороны можно заметить, что представители этой национальности часто питаются в ресторанах и любят большие порции.
Такимото отметила, что жители Японии употребляют довольно мало жирных продуктов и не слишком жалуют чрезмерно соленые блюда. Кроме того, в больших городах люди практически не пользуются автомобилями, вследствие чего им приходится много двигаться, передает РИА "Новости". Именно эти факторы позволяют японцам сохранять не только стройность, но и здоровье.
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