Учеными обнаружен новый минерал внеземного происхождения

В 2016 году в Забайкальском крае золотоискатели нашли камень, оказавшийся впоследствии упавшим метеоритом. В небесном теле, прибывшем на Землю, ученые обнаружили неизвестный науке минерал.

Минерал-пришелец назвали уакититом. Название созвучно месту падения метеорита, обнаруженного золотоискателями два года назад, - поселку Уакит в Сибири.

В ходе исследований необычной находки выяснилось, что на 98% звездный пришелец состоит из железного сплава камасита, который ранее находили и в других метеоритах.

Однако от своих предшественников данный камень отличает тот факт, что остальные 2% состава являют собой совершено новое вещество, с которым земная наука ранее не сталкивалась.

По твердости уакитит напоминает алмаз, но при этом его гранулы приблизительно в 25 раз меньше рисового зерна. В настоящее время специалисты продолжают изучение внеземного минерала.