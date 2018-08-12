Учеными обнаружен новый минерал внеземного происхождения
12 августа 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
В 2016 году в Забайкальском крае золотоискатели нашли камень, оказавшийся впоследствии упавшим метеоритом. В небесном теле, прибывшем на Землю, ученые обнаружили неизвестный науке минерал.
Минерал-пришелец назвали уакититом. Название созвучно месту падения метеорита, обнаруженного золотоискателями два года назад, - поселку Уакит в Сибири.
В ходе исследований необычной находки выяснилось, что на 98% звездный пришелец состоит из железного сплава камасита, который ранее находили и в других метеоритах.
Однако от своих предшественников данный камень отличает тот факт, что остальные 2% состава являют собой совершено новое вещество, с которым земная наука ранее не сталкивалась.
По твердости уакитит напоминает алмаз, но при этом его гранулы приблизительно в 25 раз меньше рисового зерна. В настоящее время специалисты продолжают изучение внеземного минерала.
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