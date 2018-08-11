Россияне публикуют в соцсетях снимки частного солнечного затмения

Российские пользователи соцсетей поделились фотографиями частного солнечного затмения. Данное явление началось в 11.02 по московскому времени в Атлантическом океане и завершилось в 14.31 в Китае.

Граждане РФ, которым посчастливилось наблюдать затмение, опубликовали снимки на своих страничках в социальных сетях и сопроводили их хэштегом для более легкого поиска. Чаще всего фото демонстрировали жители северных регионов страны. Дело в том, что в 12.46 по Москве явление достигло своей максимальной фазы на Чукотке и неподалеку от острова Врангеля.

Отметим, что при частном затмении Луна закрывает Солнце лишь частично.

Публикация от ????♏Надежда???? (@kudelsudby)11 Авг 2018 в 4:11 PDT

Публикация от Sergey (@s_verzilin)11 Авг 2018 в 4:13 PDT