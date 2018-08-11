Замороженного жеребенка древней лошади нашли ученые в Якутии

Ученые Северо-Восточного федерального университета и японского университета Киндай сделали в Верхоянском районе Якутии уникальную находку. Палеонтологи нашли замороженного жеребенка древней лошади.

Согласно последней информации, тушка детеныша ископаемой лошади прекрасно сохранилась в вечной мерзлоте. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы СВФУ, жеребенку в момент кончины было около трех месяцев.

Специалисты полагают, что найденное животное жило на планете около 30-40 тысяч лет назад. Благодаря холоду, в котором находилось тело, у жеребенка можно рассмотреть темно-коричневую шерсть, гриву и хвост. Кроме того, в целости и сохранности находятся и все внутренние органы