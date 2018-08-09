Учёные обнаружили ровесников динозавров. Ими оказались современные кораллы. По мнению специалистов, предки динозавров появились ещё в юрском периоде и смогли пережить несколько мощнейших катаклизмов.

В журнале Current Biology опубликована статья, в которой учёные объяснили, почему современные кораллы являются ровесниками динозавров. По словам экспертов, предки полипов и водорослей начали жить вместе еще на заре эры динозавров, примерно 160 миллионов лет назад. «Раньше мы предполагали, что современные кораллы появились примерно 50 миллионов лет назад. Наш анализ показывает, что это произошло намного раньше», - заявили учёные.

Эксперты предполагали, что из-за серьезных перемен климата, кораллы не могли появиться ранее. Даже малейшие изменения в температуре воды отражаются на способности кораллов строить известковые раковины, подчеркивают ученые.

Однако, изучив ДНК различных видов водорослей из рода Symbiodinium, обитающих внутри полипов, специалисты обнаружили, что эти водоросли действительно происходили от одного общего предка.

Как отмечают эксперты, за последующие годы раздельной эволюции различия между этими водорослями стали настолько серьезными, что их необходимо разделить не только на отдельные виды, но и рода. «Окаменелые останки кораллов говорят о том, что современные разновидности рифовых полипов появились примерно в то же время, что и их симбионты. Это говорит о том, что формирование подобного союза между водорослями и полипами позволило им стремительно захватить все моря Земли и дожить до сегодняшних дней", — заявили ученые.