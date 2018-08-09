Раскопанный под Ростовом курган оказался старше египетских пирамид

У города Аксай в Ростовской области в зоне будущего строительства автомобильной дороги археологи обнаружили захоронение, оказавшееся еще более древним, чем египетские пирамиды. В Египте строители откопали новую статую Сфинкса

«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки. Это можно назвать настоящей научной сенсацией», - сообщили археологи.

Древнее захоронение представляет собой оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В этих камерах в хорошем состоянии сохранилось множество артефактов, свидетельствующих о том, что в этом месте хоронили людей с высоким социальным статусом.

Археологам было давно известно об этом древнем кургане. Однако провести полноценные раскопки было невозможно из-за отсутствия финансирования. Курган удалось раскопать лишь в ходе подготовки к строительству объездной дороги у города Аксай, сообщает РИА Новости.