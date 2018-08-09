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Раскопанный под Ростовом курган оказался старше египетских пирамид
9 августа 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
У города Аксай в Ростовской области в зоне будущего строительства автомобильной дороги археологи обнаружили захоронение, оказавшееся еще более древним, чем египетские пирамиды.
«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки. Это можно назвать настоящей научной сенсацией», - сообщили археологи.
Древнее захоронение представляет собой оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В этих камерах в хорошем состоянии сохранилось множество артефактов, свидетельствующих о том, что в этом месте хоронили людей с высоким социальным статусом.
Археологам было давно известно об этом древнем кургане. Однако провести полноценные раскопки было невозможно из-за отсутствия финансирования. Курган удалось раскопать лишь в ходе подготовки к строительству объездной дороги у города Аксай, сообщает РИА Новости.
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