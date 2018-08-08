//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лера Кудрявцева впервые стала бабушкой
- Сами Насери поделился подробностями драки в московском караоке
- Анастасию Волочкову обманули коммунальщики на полтора миллиона рублей
- СМИ: актер Андрей Гайдулян тайно женился в США
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Кукушки стали "подгонять" яйца под размеры гнезд хозяев
8 августа 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из нескольких научных учреждений России, Украины и Великобритании нашли у глухих кукушек новый механизм для паразитизма: адаптация не только расцветки, но и размеров яиц к будущим гнездам.
Глухая кукушка (Cuculus optatus), которая зовется так за издаваемые приглушенные звуки, "специализируется" на пеночках (Phylloscopus) - маленьких перелетных птицах.
Проанализировав размеры яиц некоторых видов пеночек из трех географических регионов России: Урала, Сибири и Дальнего Востока, ученые выяснили, что кукушки подкидывают яйца, не только по расцветке, но и по ширине максимально похожие на хозяйские.
Поскольку яйца в гнезде лежат на боку, такой "фокус" позволяет снизить шанс того, что пеночка избавится от подкидыша. При этом ограничение ширины яйца компенсируется увеличением его длины, говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Zoology.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Названа дата первого пуска ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Минтранс призвал увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте
//Общество
Россияне отдают предпочтение шотландским и британским кошкам
//Туризм
Британскую альпинистку поразали россияне, выпивающие на вершине горы Монблан
//Спорт
//Новости партнеров
//Спорт
//Общество
//Общество
//Культура
//Культура
//Новости СМИ2
//Город М
//Город М
//Город М
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Спасти Марию Бутину: о чём договорились Слуцкий и сенатор Пол
//Общество
//Соцпакет
//Общество
//Общество
//Политика
//Общество
//Политика
//Общество
Религиозная война – мечта ущербных старцев
//Общество
//Спорт
Пустые трибуны: матч "Динамо" - "Зенит" пройдет без болельщиков
//Политика
//В мире
//Общество
ЦИК признал законными формулировки вопросов для референдума о пенсиях