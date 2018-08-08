Исследователи из нескольких научных учреждений России, Украины и Великобритании нашли у глухих кукушек новый механизм для паразитизма: адаптация не только расцветки, но и размеров яиц к будущим гнездам.

Глухая кукушка (Cuculus optatus), которая зовется так за издаваемые приглушенные звуки, "специализируется" на пеночках (Phylloscopus) - маленьких перелетных птицах.

Проанализировав размеры яиц некоторых видов пеночек из трех географических регионов России: Урала, Сибири и Дальнего Востока, ученые выяснили, что кукушки подкидывают яйца, не только по расцветке, но и по ширине максимально похожие на хозяйские.

Поскольку яйца в гнезде лежат на боку, такой "фокус" позволяет снизить шанс того, что пеночка избавится от подкидыша. При этом ограничение ширины яйца компенсируется увеличением его длины, говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Zoology.