Ветеринары рассказали, как помочь собакам перенести жаркую погоду

Польские ветеринары рассказали, как владельцы собак могут помочь своим питомцам перенести жару. Согласно последней информации, для безопасности животных следует придерживаться целого ряда правил.

Оказывается, собаки переносят жаркую погоду значительно хуже, чем люди. Специалисты призывают не слишком коротко стричь питомцев, поскольку от этого им становится только теплее, передает издание Polska i swiat.

Кроме того, не рекомендуется купать животных в городских фонтанах, поскольку освежиться они смогут лишь на короткое время, а подцепить там какую-либо инфекцию довольно легко. Значительно эффективнее и безопаснее будет приложить к шее любимца мокрое полотенце.

Владельцам собак не рекомендуют брать их на велосипедные прогулки. Также эксперты советуют не играть с животными на солнце и не гулять с ними по асфальту или бетонному покрытию, поскольку из-за этого могут пострадать подушечки лап.