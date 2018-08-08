В Подмосковье обнаружен клад с монетами времен Бориса Годунова

В Павлово-Посадском районе Подмосковья специалисты обнаружили клад с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Данную информацию предоставили в Институте археологии РАН.



Заместитель директора Института в Москве Ася Энговатова отметила, что данная находка поразила даже опытных ученых, поскольку клад оказался очень крупным и абсолютно нетронутым. Как уточняется, ни одна монета не была украдена или утеряна.

По информации РИА "Новости", глиняный сосуд, заполненный примерно шестью десятками монет, был обнаружен в ходе раскопок у места, где 400 лет назад существовала деревня. Это говорит о "крестьянском" происхождении клада.

Археологи подчеркивают, что 98 процентов серебряных монет относятся к временам царствования Годунова.