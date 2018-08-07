Эксперты заявили, что продолжительный сон вредит здоровью человека

Эксперты сделали вывод, что долгий продолжительный сон негативно сказывается на состоянии человека. По мнению специалистов, оптимальный для здоровья сон - 7-8 часов в сутки.

При этом исследователи подчеркнули, что качество и количество сна зависит от многих факторов. «Существуют культурные, социальные, психологические, поведенческие и экологические факторы, влияющие на сон, такие как необходимость ухода за детьми или членами семьи, ненормированный рабочий день, а также физические или психические заболевания», пишет издание The Daily Telegraph.

Эксперты сообщили, что медикам стоит обратить внимание на тех пациентов, которые спят более 8 часов в день. По их мнению, у них увеличивается возможность возникновения болезней сердца и сосудов. Однако исследователи не исключают того факта, что продолжительный сон используется в качестве реабилитации организма. Так, например, страдающие депрессией люди, используют его, чтобы восстановить свои жизненные силы.