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Ученые создали динамик с микрофоном, которые можно наклеить на руку

6 августа 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые создали динамик с микрофоном, которые можно наклеить на руку
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Сотрудники Национального института науки и технологий Ульсана (Южная Корея) изобрели покрытие, которое наносится на кожу и работает как аудиотехника, которая как будто встроена в тело.

Наклеивающаяся проводящая пленка представляет собой композит из 2 материалов - серебряных проволок со средней длиной 20 микрометров и диаметром 35 нанометров, а также матрицы из парилена. Пленка отличается своей электропроводностью и плотно прилегает к коже, несмотря на неровности.

На основе пленки специалисты создали два действующих прототипа. Один из них - динамик, состоящий из пленки и подключенных электродов. При пропускании переменного тока через пленку она нагревается, резко передает тепло находящемуся вокруг воздуху, что вызывает в нем акустические колебания, сообщает Science Advances.

В режиме микрофона идет преобразование мельчайших механических колебаний в электричество. Этот сигнал может быть передан подключённому запоминающему устройству.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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