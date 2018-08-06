Ученые создали динамик с микрофоном, которые можно наклеить на руку

Сотрудники Национального института науки и технологий Ульсана (Южная Корея) изобрели покрытие, которое наносится на кожу и работает как аудиотехника, которая как будто встроена в тело.

Наклеивающаяся проводящая пленка представляет собой композит из 2 материалов - серебряных проволок со средней длиной 20 микрометров и диаметром 35 нанометров, а также матрицы из парилена. Пленка отличается своей электропроводностью и плотно прилегает к коже, несмотря на неровности.

На основе пленки специалисты создали два действующих прототипа. Один из них - динамик, состоящий из пленки и подключенных электродов. При пропускании переменного тока через пленку она нагревается, резко передает тепло находящемуся вокруг воздуху, что вызывает в нем акустические колебания, сообщает Science Advances.

В режиме микрофона идет преобразование мельчайших механических колебаний в электричество. Этот сигнал может быть передан подключённому запоминающему устройству.