Составлен список самых отвратительных в мире запахов

На основе ранее проведенных научных исследований составлена подборка из пяти самых отвратительных в мире запахов. Они настолько ужасны, что даже признанные вонючки скунсы не вошли в список.

Первое место занял запах сероводорода. Им пахнут протухшие яйца. Этот же запах имеет уран, но яйца в повседневной жизни встречаются гораздо чаще.

На второе место попал фрукт дуриан. Он содержит в себе целых 44 активных ароматических соединения, каждое из которых пахнет по-разному – от карамели до тухлого яйца, но их смешение дает ужасающе пахнущий результат. Недавно в Австралийском университете аромат этого фрукта спутали с запахом газа, что привело к эвакуации всего университета.

Третье место занял цветок Раффлезия Арнольда. Его аромат характеризуется как трупный. Этот цветок воняет гниющей рыбой и этим запахом привлекает насекомых для опыления.

На четвертом месте оказался сыр Вье Булонь. Этот съедобный продукт, тем не менее, пахнет ужасно. На пятое место попал малый муравьед. Распространяемый им запах в несколько раз хуже того, чем воняет скунс, по оценкам ученых. Но он также имеет свою функцию, защищая животное от хищников, сообщает РИА Новости.