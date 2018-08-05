Создан препарат для эффективного лечения рака печени

Группа ученых из разных стран провела ряд исследований на базе института Сингапура и создала уникальный препарат. Данное лекарство, по словам специалистов, способно эффективно бороться с раком печени.

Препарат, о котором идет речь, способен остановить развитие гепатоцеллюлярной карциномы, которая является быстроразвивающимся раком печени. Люди, которым ставят этот диагноз, умирают в среднем через 11 месяцев.

Как сообщает издание Medical Express, ученые создали лекарство на основе белка SALL4, который вызывает рост опухолей при взаимодействии с другими белками. Эксперты разработали особую биомолекулу, которая может блокировать соединение SALL4 и прочих белков, вследствие чего опухолевые клетки погибают. Уточняется, что у нового препарата практически нет побочных эффектов.