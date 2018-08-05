//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Арбузная корка под ногами президента
2

Чешский эксперт назвал единственный шанс для США победить в войне с Россией
3

СМИ узнали детали развернувшейся в Сирии «электронной войны» между Россией и США
4

«Демоны ГРУ»
5

Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол

//Наука 13+

Создан препарат для эффективного лечения рака печени

5 августа 2018, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Создан препарат для эффективного лечения рака печени
фото: pixabay.com

Группа ученых из разных стран провела ряд исследований на базе института Сингапура и создала уникальный препарат. Данное лекарство, по словам специалистов, способно эффективно бороться с раком печени.

Росздравнадзор выявил связь между раком и ожирением

Росздравнадзор выявил связь между раком и ожирением

Препарат, о котором идет речь, способен остановить развитие гепатоцеллюлярной карциномы, которая является быстроразвивающимся раком печени. Люди, которым ставят этот диагноз, умирают в среднем через 11 месяцев.

Как сообщает издание Medical Express, ученые создали лекарство на основе белка SALL4, который вызывает рост опухолей при взаимодействии с другими белками. Эксперты разработали особую биомолекулу, которая может блокировать соединение SALL4 и прочих белков, вследствие чего опухолевые клетки погибают. Уточняется, что у нового препарата практически нет побочных эффектов.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Стивен Сигал прокомментировал свою должность в МИД РФ

Стивен Сигал прокомментировал свою должность в МИД РФ

Американский актёр Стивен Сигал поблагодарил МИД России за назначение на должность специального представителя ведомства по гуманитарным связям между РФ и США. Артист пообещал, что сделает всё возможное, чтобы улучшить российско-американские отношения.

//В мире

Максим Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано

Максим Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано

Телеведущий Максим Шевченко заявил, что гибель троих журналистов в Центральноафриканской Республике – целенаправленное и спланированное убийство. По его мнению, существуют разные версии убийства его коллег, и одна из них никак не вяжется с логикой.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании

Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании

Премьер-министр Черногории Эди Рама сообщил о решении руководства НАТО по строительству первой авиабазы Североатлантического альянса на западных Балканах в центральной Албании.

//В мире

Минобороны разочаровано, что США рассекретили письмо с предложением по Сирии

Минобороны разочаровано, что США рассекретили письмо с предложением по Сирии

Минобороны РФ разочаровано тем, что США оказались неспособны соблюдать тайну о конфиденциальной информации. Начальник Генштаба Валерий Герасимов отправил письмо по конфиденциальному каналу письмо по Сирии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Ливневку, в которую в Сочи упал мальчик, огородили стулом

Ливневку, в которую в Сочи упал мальчик, огородили стулом

Ливневку, в которую в Сочи в поселке Лазаревском в пятницу, 3 августа, упал мальчик, его унесло в море, и он погиб, огородили стулом. После сильно ливня в Лазаревском образовались потоки воды.

//Общество

Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол

Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол

Преподаватель Высшей школы экономики столкнулся с грубыми нарушениями со стороны сотрудников полиции. Представители силовых структур забрали его в ОВД без объяснения причин, угрожали и заставляли раздеваться.

//Шоу-бизнес

Владимир Кличко расстался со своей возлюбленной после 9 лет отношений

Владимир Кличко расстался со своей возлюбленной после 9 лет отношений

Американская актриса Хайден Панеттьери и украинский боксёр Владимир Кличко расстались после девяти лет романа. О разрыве пары сообщила мама актрисы. По её словам, в жизни Хайден происходит много нового.

//Шоу-бизнес

Наталья Рудова заинтересовала новым видео в кровати

Наталья Рудова заинтересовала новым видео в кровати

Актриса Наталья Рудова заинтересовала своих поклонников новым видео в кровати. Рудова выложила видео, восхитившее ее подписчиков, в Инстаграм. Наталья просто лежит без одежды и смотрит в объектив камеры.

//В мире

Россия ввела ответные пошлины на американские товары

Россия ввела ответные пошлины на американские товары

С 5 августа Россия ввела таможенные пошлины на импорт товаров из США в ответ на ранее введенные Америкой пошлины на сталелитейную и алюминиевую продукции. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

//Шоу-бизнес

Адвокат Анджелины Джоли отказалась работать с актрисой: слишком "ядовитая"

Адвокат Анджелины Джоли отказалась работать с актрисой: слишком "ядовитая"

Адвокат голливудской актрисы Анджелины Джоли отказалась от работы со знаменитостью. Согласно некоторой информации, юрист Лаура Вассер приняла такое решение из-за серьезных разногласий со звездой.

//Новости партнеров

//В мире

В Швеции арестован российский капитан.Он был сильно пьян и посадил судно на мель

В Швеции арестован российский капитан.Он был сильно пьян и посадил судно на мель

В Швеции арестован российский капитан грузового судна. 130 метровый балкер сел на мель, а шведские врасти всерьез обеспокоены возможностью экологической катастрофы в береговой зоне.

//В мире

В Конго зафиксировали 13 случаев заражения эболой

В Конго зафиксировали 13 случаев заражения эболой

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали 13 случаев заболевания вирусом Эбола (БВВЭ). Трое из них скончались. На сегодняшний день вирус Эбола считается одним из самых опасных заболеваний современности

//Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре под Новосибирском

Женщина и трое детей погибли при пожаре под Новосибирском

Сегодня утром стало известно, что в двухквартирном доме под Новосибирском женщина и трое ее детей погибли в ходе пожара. Согласно последней информации, происшествие случилось в деревне Новорозино.

//Происшествия

В Сочи возобновили поиски унесенной рекой девочки

В Сочи возобновили поиски унесенной рекой девочки

В Южном региональном спасательном отряде МЧС России сообщили, что поиски унесенной рекой девочки утром в воскресенье были возобновлены. Четырехлетний ребенок попал в сильное течение в пятницу.

//В мире

В сети появилось видео с реакцией Николаса Мадуро на попытку покушения

В сети появилось видео с реакцией Николаса Мадуро на попытку покушения

В сети утром в воскресенье появилась видеозапись, на которой запечатлена реакция президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его охранников на попытку покушения. Происшествие случилось накануне в Каракасе.

//Общество

Синоптики сообщили, что на Москву сегодня обрушится гроза

Синоптики сообщили, что на Москву сегодня обрушится гроза

Сотрудники Гидрометцентра накануне выпустили предупреждение для жителей и гостей Москвы. Согласно последней информации метеорологов, днем в воскресенье, 5 августа, в столице ожидается гроза.

//Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала фигуру в бикини накануне родов

Жена Александра Овечкина показала фигуру в бикини накануне родов

Жена хоккеиста Александра Овечкина, младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия продемонстрировала фигуру в бикини накануне родов. В последнее время на будущую мать "нападают" хейтеры.

//Наука

Создан препарат для эффективного лечения рака печени

Создан препарат для эффективного лечения рака печени

Группа ученых из разных стран провела ряд исследований на базе института Сингапура и создала уникальный препарат. Данное лекарство, по словам специалистов, способно эффективно бороться с раком печени.

//Новости СМИ2

//В мире

Помощница Мелании Трамп по политическим вопросам покинула Белый дом

Помощница Мелании Трамп по политическим вопросам покинула Белый дом

Сегодня стало известно об уходе из Белого дома помощницы первой леди США Мелании Трамп по политическим вопросам. Речь идет о Рейган Хедлунд, которая приняла решение покинуть данную должность.

//В мире

В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы

В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы

В минувшую субботу, 4 августа, в Каракасе была предпринята попытка покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующую информацию накануне предоставил осведомленный источник в городе.

//Общество

Кадыров сообщил о доказательствах непричастности Темерханова к убийству Буданова

Кадыров сообщил о доказательствах непричастности Темерханова к убийству Буданова

В Чечне 4 августа убийцу бывшего полковника Юрия Буданова Юсупа Темирханова похоронили в родовом селении Гелдаган. Кадыров назвал невиновным обвиненного в убийстве Буданова Темирханова.

//Общество

Стажёр полиции в Новой Москве спас трёхлетнего ребенка

Стажёр полиции в Новой Москве спас трёхлетнего ребенка

В Новой Москве стажер полиции Александр Романов спас упавшую в воду трехлетнюю девочку. Благодаря его оперативным и грамотным действиям удалось избежать трагедии.

//Общество

Названо место похорон убитого в ЦАР Орхана Джемаля

Названо место похорон убитого в ЦАР Орхана Джемаля

Убитого в Центральноафриканской Республике российского журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве. Журналист Максим Шевченко пока не смог назвать точную дату похорон Джемаля.

//Общество

Российского альпиниста, спасённого в Пакистане, доставили в Москву

Российского альпиниста, спасённого в Пакистане, доставили в Москву

МЧС РФ доставил из города Исламабад в Москву российского альпиниста Александра Гукова, пострадавшего при покорении одной из вершин в Пакистане. Гуков нуждается в срочной высоко-квалифицированной медицинской помощи.

//Новости Redtram

//Спорт

«Локомотив» - «Спартак» 0:0

«Локомотив» - «Спартак» 0:0

Встречу 2-го тура чемпионата России на стадионе «РЖД-Арена» г. Москва «Локомотив - «Спартак» судил матч Владимир Москалёв, г. Воронеж. Начало игры за «Спартаком», он больше атакует, остро бьет по воротам.

//Общество

В Чечне убийцу Буданова похоронили в родовом селении

В Чечне убийцу Буданова похоронили в родовом селении

В Чечне 4 августа убийцу полковника Буданова Юсупа Темирханова похоронили в родовом селении Гелдаган. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны и поминки. Он выразил соболезнования родным Темирханова.

//В мире

Посол РФ: В Солсбери уничтожаются практически все улики

Посол РФ: В Солсбери уничтожаются практически все улики

Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне, сообщил, что в ходе расследования инцидента в Солсбери ликвидируются практически все улики. Посол также предупредил, что в случае необходимости проверки, такой возможности может и не быть.

//Шоу-бизнес

Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо

Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо

Певица Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо. Артистка опубликовала в Инстраграм селфи, и ее поклонники заметили, что Ани сняла кольцо. Чтобы бы это значило?

//Происшествия

Подросток погиб после удара молнией во время игры в футбол

Подросток погиб после удара молнией во время игры в футбол

В Нижегородской области в городе Джержинск семнадцатилетний подросток погиб на стадионе во время игры в футбол после удара молнии. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

//Общество

Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

МИД РФ на своей официальной странице в Facebook сообщил, что американский актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

//Шоу-бизнес

Друг Петросяна: "Хорошие девочки окружают Евгения Вагановича"

Друг Петросяна: "Хорошие девочки окружают Евгения Вагановича"

Друг народного артиста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков считает, что в окружении артиста эстрады много хороших девочек. Ходят слухи, что у него сейчас роман с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

//Происшествия

В Калифорнии произошёл пожар из-за спущенного колеса

В Калифорнии произошёл пожар из-за спущенного колеса

В Калифорнии произошёл самый крупный природный пожар. Причиной послужило спущенное колесо грузовика. Оказывается, металлический обод выбил искры при соприкосновении с дорожным покрытием.

//В мире

Парубий: Судьба закона о статусе Донбасса зависит от международных партнеров

Парубий: Судьба закона о статусе Донбасса зависит от международных партнеров

Андрей Парубий - спикер Верховной рады Украины - заявил о том, что продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от позиции Запада.

//Общество

Под Калугой на трассе М-3 в ДТП погибли 8 человек, 6 из них молдаване

Под Калугой на трассе М-3 в ДТП погибли 8 человек, 6 из них молдаване

Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области. Пострадали и госпитализированы восемь человек. Шестеро из погибших - граждане Молдавии.

//В мире

Суд Америки обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

Суд Америки обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

Окружной суд Вашингтона обязал администрацию главы Белого дома Дональда Трампа восстановить исполнительный указ, подписанный экс-президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой, защищающий детей нелегальных мигрантов от депортации (DACA).

//Спорт

«Зенит» -«Арсенал» 1:0

«Зенит» -«Арсенал» 1:0

Первый тур не принес особой радости от увиденного футбола. После чемпионата мира Россия вернулась к своему внутреннему первенству, и сразу стала заметна пропасть в уровне игры.

//Происшествия

Тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 доставят в Красноярск

Тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 доставят в Красноярск

Стало известно, что тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае будут доставлены в региональный центр. Об этом сообщает официальный портал региона.

//В мире

Порошенко неделю не появлялся на работе. Отправился в отпуск за границу?

Порошенко неделю не появлялся на работе. Отправился в отпуск за границу?

Украинские СМИ обратили внимание: президент Петр Порошенко после Крестного хода Киевского патриархата, посвященного Крещению Руси, не появился ни в рабочем кабинете, ни выступал на публике.

//Происшествия

Под Псковом погибли пять человек в результате аварии

Под Псковом погибли пять человек в результате аварии

В Псковской области в результате ДТП погибли пять человек, ещё несколько получили ранения. Число пострадавших уточняется.Инцидент произошёл недалеко от посёлка Павы Порховского района.

//Общество

В сети восхищаются котом, спасшим своей хозяйке жизнь

В сети восхищаются котом, спасшим своей хозяйке жизнь

В Великобритании кот Тео стал посмертным обладателем премии National Cat Awards. Коту присудили награду за спасение жизни его хозяйке. Тео неделю не дожил до церемонии вручения награды.

//Общество

Гарик Сукачев: За Крым мы воевали триста лет

Гарик Сукачев: За Крым мы воевали триста лет

Российский рок-музыкант Гарик Сукачёв сказал, что не поддерживает позицию своего коллеги по цеху Андрея Макаревича по поводу Крыма. По мнению Сукачёва, За Крым воевали российские матросы, солдаты и мирные жители.

//В мире

Украинский военный эксперт рассказал про «страшный сценарий Путина»

Украинский военный эксперт рассказал про «страшный сценарий Путина»

Про "страшный сценарий Путина" на Украине при проигрыше Порошенко на выборах рассказал украинский военный эксперт: "В случае победы на выборах пророссийского кандидата Украина может лишиться независимости!.

//Происшествия

В Москве неизвестный похитил у мужчины рюкзак с 3 млн рублей

В Москве неизвестный похитил у мужчины рюкзак с 3 млн рублей

На Москве в районе Чертаново произошло ограбление на крупную сумму. Неизвестный грабитель избил молодого мужчину, отобрал у него рюкзак, в котором находилось, по словам пострадавшего, свыше 3 миллионов рублей.

//Общество

Законно изменен порядок расчета налога на имущество физлиц

Законно изменен порядок расчета налога на имущество физлиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке исчисления налога на имущество физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Шоу-бизнес

Адвокаты Петросяна подали встречный иск к Степаненко

Адвокаты Петросяна подали встречный иск к Степаненко

Защищать юмориста Евгения Петросяна при разводе с артисткой эстрады Еленой Степаненко будет адвокат Сергей Жорин. Елена Степаненко подала иск о разделе совместного нажитого имущества, претендуя на 80 процентов.

//Общество

Врачи бьют тревогу: Россию охватывает эпидемия ожирения

Врачи бьют тревогу: Россию охватывает эпидемия ожирения

Врачи бьют тревогу: эпидемия ожирения охватывает все большую часть населения России. Хуже всего, что эта проблема серьезно затрагивает молодое поколение, излишним весом страдают даже дети.

//Происшествия

В Швейцарии неподалёку от имения Рахманинова разбился легмоторный самолет

В Швейцарии неподалёку от имения Рахманинова разбился легмоторный самолет

В швейцарском полукантоне Нидвальден потерпел крушение легмоторный самолет неподалеку от имения русского композитора Сергея Рахманинова «Сенар». В результате крушения погибло множество людей.

//Общество

Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи

Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи

Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка, который в пятницу, 3 августа, упал в реку Пластунка, сегодня в реке Сочи. Спасатели обнаружили в реке тело одного из детей во время вертолетного облета.

//Культура

В столице простились с актером Юрием Мартыновым

В столице простились с актером Юрием Мартыновым

В Москве прошло прощание с российским актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в четверг в возрасте 84 лет. Как известно, артиста похоронили в Пушкинском районе Московской области.

//В мире

В Милане арестовали серийного грабителя аптек

В Милане арестовали серийного грабителя аптек

В Милане полиция арестовала серийного грабителя по прозвищу «Старичок». 60-летний мужчина развлекался тем, что совершал налеты на аптеки, притворяясь, что у него в кармане находится оружие.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры