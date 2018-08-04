Ученые развеяли миф о безвредности кальянов

По уровню наносимого организму вреда курение кальяна сопоставимо с курением обычных сигарет, выяснили ученые Калифорнийского университета в США. Новые данные опровергают миф о безвредности кальянов.

Ученые измерили частоту сердечного ритма, артериальное давление, уровень никотина в крови и показатель артериальной жесткости у 48 добровольцев до и после сеанса курения кальяна. Полученные учеными цифры свидетельствуют о том, что курение кальяна не менее опасно, чем курение обычных сигарет: оно повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает показатель артериальной жесткости.

Кроме того, выяснилось, что в табаке для кальянов используются такие искусственные химические ингредиенты, которые в производстве обычных сигарет использовать запрещено законодательно. Специалисты предупреждают, что эти вещества могут нанести здоровью еще больший вред, сообщает РИА Новости.