Ученые зафиксировали необычный радиосигнал из космоса
3 августа 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские астрофизики сообщили о том, что радиотелескоп уловил сигнал, который возник, вероятно, из-за взрыва, прогремевшего за границами нашей Солнечной системы. Продолжительность сигнала была всего несколько миллисекунд.
Частота зафиксированного учеными радиосигнала была всего лишь 580 мегагерц. Специалистам также удалось зафиксировать ещё два радиосигнала с частотой около 400 мегагерц. Предположительно, это взрыв какой-нибудь сверхновой звезды, который произошёл миллионы лет назад на расстоянии в миллиарды километров. "Такие сигналы могут посылать и экзотические типы космических объектов", - считает профессор астрофизики Ноттингемского университета Кристофер Конселис.
Данные миллисекундные всплески излучения до сегодняшнего дня остаются одной из неразгаданных космических загадок.
Как сообщает издание Daily Star, большинство сигналов берут свое начало в галактике Млечный Путь.
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