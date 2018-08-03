Ученые зафиксировали необычный радиосигнал из космоса

Канадские астрофизики сообщили о том, что радиотелескоп уловил сигнал, который возник, вероятно, из-за взрыва, прогремевшего за границами нашей Солнечной системы. Продолжительность сигнала была всего несколько миллисекунд.

Частота зафиксированного учеными радиосигнала была всего лишь 580 мегагерц. Специалистам также удалось зафиксировать ещё два радиосигнала с частотой около 400 мегагерц. Предположительно, это взрыв какой-нибудь сверхновой звезды, который произошёл миллионы лет назад на расстоянии в миллиарды километров. "Такие сигналы могут посылать и экзотические типы космических объектов", - считает профессор астрофизики Ноттингемского университета Кристофер Конселис.

Данные миллисекундные всплески излучения до сегодняшнего дня остаются одной из неразгаданных космических загадок.

Как сообщает издание Daily Star, большинство сигналов берут свое начало в галактике Млечный Путь.