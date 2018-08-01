Ученые сообщили, что женщинам не рекомендуется играть в футбол

Ученые из Медицинского колледжа Эйштейна в Нью-Йорке провели ряд исследований и сделали интересное открытие о женщинах. По мнению экспертов, представительницам прекрасного пола опасно играть в футбол.

Дело в том, что во время матчей игрокам часто приходится совершать удары головой. Оказалось, что женщины значительно хуже мужчин переносят травмы такого рода, передает издание Radiology.

Американский специалист по имени Майкл Липтон отметил, что дамы больше страдают от сотрясений, а их последствия могут быть куда более серьезными, чем у представителей сильного пола.

Отметим, что многие профессиональные игроки вынуждены завершать карьеру из-за головных болей и головокружений после травм.