Ученые: аномальная жара может скоро унести жизни огромного числа людей

Ученые из Университета Монаша в Мельбурне предупреждают о серьезной опасности, которую представляет наступление аномальной жары. По словам исследователей, это может уже скоро привести к гибели людей.

Не исключено, что к 2080 году количество жителей Земли, погибших от жаркой погоды в тропических и субтропических регионах планеты, увеличится примерно в пять раз. Как сообщает портал EurekAlert!, эксперты при создании компьютерной модели учли прогнозируемый уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, плотность населения в разных странах, а также способность людей адаптироваться к изменениям окружающей среды.

После анализа машина выдала наиболее пессимистический сценарий, согласно которому на 471 процент возрастет смертность от жары, пожаров и засухи в Мельбурне, Сиднее и Брисбене. Кроме того, количество жертв существенно увеличится в Индии, Канаде, Греции и Японии.

Жителей Земли призывают более внимательно относиться к климату и сократить к 2050 году выбросы парниковых газов.