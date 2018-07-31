Росздравнадзор выявил связь между раком и ожирением

В Росздравнадзоре во вторник, 31 июля, сообщили о связи между ожирением и развитием онкологии. Согласно последней информации ученых, лишний вес часто становится причиной возникновения 12 видов рака.

Исследования, которые проводились во всем мире в течение последних тридцати лет, свидетельствуют о том, что ожирение нередко приводит к раку печени, желудка, толстого кишечника, простаты, ротоглотки, яичников, почек, желчного пузыря, молочной и поджелудочной желез, пищевода, а также эндометрия.