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В Челябинске пройдет восьмой ИТ-форум
31 июля 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На восьмой по счету ИТ-форум в Челябинск прибудут больше тысячи экспертов отрасли со всей страны. Мероприятие намечено на 23-24 августа.
В прошлом году ключевой темой была информационная безопасность, в этом тема форума звучит так: «Информационное общество–2018: Цифровое развитие регионов».
Как уточнил гамгубернатора Южного Урала Руслан Гаттаров,данное мероприятие соберет множество экспертов в различных отраслях экономики, что позволит совместно определить вектор цифрового развития всей России.
- Помимо этого, глава Южного Урала Борис Дубровский ставит перед нами цель содействовать формированию на Южном Урале центров компетенций в области информационных технологий. Это важно для привлечения инвестиций, обеспечения продвижения региональных компаний на российский и мировой рынки,-добавил он.
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