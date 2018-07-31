В Челябинске пройдет восьмой ИТ-форум

На восьмой по счету ИТ-форум в Челябинск прибудут больше тысячи экспертов отрасли со всей страны. Мероприятие намечено на 23-24 августа.

В прошлом году ключевой темой была информационная безопасность, в этом тема форума звучит так: «Информационное общество–2018: Цифровое развитие регионов».

Как уточнил гамгубернатора Южного Урала Руслан Гаттаров,данное мероприятие соберет множество экспертов в различных отраслях экономики, что позволит совместно определить вектор цифрового развития всей России.

- Помимо этого, глава Южного Урала Борис Дубровский ставит перед нами цель содействовать формированию на Южном Урале центров компетенций в области информационных технологий. Это важно для привлечения инвестиций, обеспечения продвижения региональных компаний на российский и мировой рынки,-добавил он.