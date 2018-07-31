Ученые из США создали уникальную нановакцину от гриппа

Американские ученые сообщили о создании нановакцины, которая способна защитить людей от наиболее редких, а также самых распространенных штаммов гриппа. Эффективность препарата проверена на мышах.

Исследователь Бао-Чжун Ван из университета штата Джорджия в Атланте отметил, что уникальная вакцина оказывает воздействие на Т-клетки, которые отвечают за реакцию клеток на различные инфекции, а также на В-клетки, которые занимаются выработкой антител. Эффективность работы данного лекарства увеличивается благодаря применению пластыря с микроиглами, передает издание PNAS.

Отметим, что каждый год жертвами эпидемий гриппа становятся тысячи больных. Ученым заранее очень сложно предсказать, какой именно штамм в том или ином году будет наиболее распространенным.