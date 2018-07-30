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Какие астрономические события ждут землян в августе
30 июля 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Астрономы рассказали, в какие дни августа стоит почаще смотреть на звездное небо, чтобы увидеть самый красивый звездопад года и успеть загадать желание, и что еще интересного можно увидеть в августовском небе.
Ближайшее небесное событие – частное затмение Солнца. Оно произойдет 11 августа в 12.46 мск. Наблюдать его можно будет на севере и востоке России (например, на острове Врангеля). Максимальная фаза составит 0,74. Затмение Солнца практически совпадет с новолунием, которое наступит 11 августа в 12.59 мск.
В ночь с 12 на 13 августа землян ожидает самый красивый звездопад года. На эту ночь придется максимум активности метеорного потока Персеиды. По данным Международной метеорной организации, ожидается падение до 100 метеоров в час. Активность метеорного потока завершится 24 августа.
А 26 августа в 14.58 мск наступит полнолуние. Кроме того, в течение всего августа можно будет наблюдать появление серебристых облаков в сумеречном небе средних широт, сообщают астрономы.
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