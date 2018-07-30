Астрономы предупреждают: в августе на Землю обрушится магнитная буря

Астрономы предупреждают о магнитной буре, которая обрушится на Землю в августе. Информацию предоставили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Согласно последним сообщениям, магнитная буря уровня G1 по пятибалльной шкале произойдет 20 августа. Кроме того, 17 и 21 числа магнитосфера также будет возбужденной, передает РИА "Новости". Отмечается, что в эти дни на системы управления космическими аппаратами будет оказано небольшое влияние.

Напомним, предыдущие бури были зафиксированы 28 июня, 7 и 6 мая. С начала текущего года самой сильной стала магнитная буря 20 апреля.