Эксперт сообщила, что произойдет, если не бороться с изменением климата
28 июля 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова сообщила в субботу, что будет с планетой, если люди не станут бороться со стремительным изменением климата.
Эксперт подчеркнула, что халатное отношение к данному вопросу может привести к тому, что в конце текущего века средняя температура увеличится на 8 градусов, вследствие чего уровень океана будет выше на 30 метров, передает РИА "Новости". Это повлечет за собой затопление городов, аэропортов и железнодорожных путей, расположенных на уровне моря.
Манаенкова уточнила, что в России большое количество территорий находится именно на уровне океана в приморских местностях, а всего лишь один сантиметр подъема воды приводит к потере нескольких метров суши.
Все это, по словам метеоролога, может завершиться серьезными экономическими потерями.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес