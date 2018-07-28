Эксперт сообщила, что произойдет, если не бороться с изменением климата

Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова сообщила в субботу, что будет с планетой, если люди не станут бороться со стремительным изменением климата.

Эксперт подчеркнула, что халатное отношение к данному вопросу может привести к тому, что в конце текущего века средняя температура увеличится на 8 градусов, вследствие чего уровень океана будет выше на 30 метров, передает РИА "Новости". Это повлечет за собой затопление городов, аэропортов и железнодорожных путей, расположенных на уровне моря.

Манаенкова уточнила, что в России большое количество территорий находится именно на уровне океана в приморских местностях, а всего лишь один сантиметр подъема воды приводит к потере нескольких метров суши.

Все это, по словам метеоролога, может завершиться серьезными экономическими потерями.